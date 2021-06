Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, transferts... Romeyer va faire une annonce fracassante !

Publié le 17 juin 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Comme il l'avait prévu, Roland Romeyer devrait faire une annonce importante avant le 1er juillet. Le duo Caïazzo-Romeyer va effectivement céder la main à Jean-François Soucasse dans l'organigramme afin de prendre du recul pour préparer la vente. Mais rien ne presse dans ce dossier puisque l'ASSE semble bien mieux se porter que prévu d'un point de vue économique.

La révolution se prépare à Saint-Etienne. Le 14 mai dernier, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé qu'ils allaient vendre l'ASSE : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE . » Et tout devrait s'accélérer rapidement puisque Roland Romeyer révélait il y a quelques jours au micro de RMC qu'au 1er juillet, des changements importants auraient lieu : « Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français. » Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tout s'accélère pour la vente de l'ASSE.

Le duo Caïazzo-Romeyer va prendre du recul

Selon les informations de But Football Club , Roland Romeyer s'apprête bien à faire une grosse annonce. Le président du Directoire de l'ASSE va effectivement passer la main Jean-François Soucasse le 1er juillet. Ce dernier avait remplacer Xavier Thuilot cet hiver et serait très apprécié en interne. Roland Romeyer prend donc du recul afin de préparer sereinement la vente de l'ASSE. Et serein, les Verts peuvent l'être puisque toujours d'après But , après avoir connu d'importants soucis financiers, le club du Forez va présenter à la DNCG, non seulement des comptes équilibrés, mais surtout le meilleur bilan comptable de la Ligue 1. Les différentes ventes de joueurs ont permis d'alléger la masse salariale et d'équilibrer les comptes. Par conséquent, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne sont pas dans l'urgence concernant la vente de l'ASSE et privilégieront un dossier très solide permettant aux Verts de passer dans une autre dimension.

Quid de l'avenir de Puel ?