Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Romeyer sur la vente de l'ASSE

Publié le 20 mai 2021 à 21h00 par La rédaction

Cela fait maintenant quelques semaines que l'ASSE a été mise en vente. Interrogé ce jeudi, Roland Romeyer a dévoilé une partie de la stratégie du club et fait le point sur la situation.

Il y a moins d'un mois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont annoncé la mise en vente de l'ASSE et la recherche d'un nouvel investisseur. Depuis, plusieurs rumeurs ont été évoquées, mais aucun projet n'a réellement pris de l'ampleur. Dans une situation financière délicate, un rachat permettrait donc à l'ASSE de repartir du bon pied et entamer un nouveau chapitre afin de retrouver le haut de la Ligue 1.

Les vérités de Roland Romeyer sur la vente