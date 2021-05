Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour l'avenir de Claude Puel ?

Publié le 15 mai 2021 à 15h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASSE, Claude Puel serait dans le viseur de l'AEK Athènes, à la recherche d'un entraîneur.

Claude Puel est passé par toutes les émotions cette saison. Vainqueur de ses premiers matches en Ligue 1, l’entraîneur a vu son équipe s’écrouler et côtoyer la zone de relégation. Les doutes sont apparus notamment sur le projet sportif mené par Puel, qui laisse la place belle aux jeunes joueurs. Finalement, l’ASSE a trouvé les ressources nécessaires pour se remobiliser et assurer son maintien. Malgré les difficultés rencontrées cette saison, l’entraîneur stéphanois n’a pas l’intention de quitter le club du Forez et souhaiterait même prolonger son contrat avec l’ASSE selon L’Equipe . Mais l’ancien technicien du LOSC serait surveillé par certaines équipes européennes.

Puel dans le viseur de l'AEK Athènes