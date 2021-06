Foot - Mercato - PSG

Mercato - ASSE : Vente, Thiago Motta... Puel a reçu un énorme message en interne !

Publié le 17 juin 2021 à 17h45 par A.M.

Alors que la vente de l'ASSE s'accélère, Claude Puel aurait pris des renseignements auprès de Mathieu Bodmer qui sera impliqué dans un projet de rachat et qui chercherait un nouvel entraîneur.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la vente de l'AS Saint-Etienne s'accélère. Un fonds d’investissement asiatique basé en Europe, regroupant un pool d’investisseurs du sud-est asiatique, est prêt à investir 100M€ dans ce projet. Jusque-là, l’intégration du centre d’entraînement de l’Etrat dans la vente est le principal point de blocage dans les discussions. Mais ces derniers jours, les positions se sont rapprochées. Selon L'Equipe et Mohamed Toubache-Ter, Mathieu Bodmer pourrait avoir un rôle dans le rachat de l'ASSE puisqu'il serait bien placé pour récupérer le poste de directeur sportif.

Bodmer rassure Puel