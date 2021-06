Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Thiago Motta... Une énorme révolution prend forme !

Publié le 16 juin 2021 à 20h30 par Arthur Montagne mis à jour le 16 juin 2021 à 20h33

Alors que le vente de l'ASSE se confirme en coulisse, c'est une véritable révolution qui se prépare en coulisse. Claude Puel ainsi que la direction actuelle pourraient rapidement en faire le frais.

Propriétaires de l'AS Saint-Etienne depuis 17 ans, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de céder leur place. Le 14 mai dernier, par le biais d'une lettre ouverte pour le supporters, les deux hommes annonçaient avoir mis l'ASSE en vente : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE ». Depuis, les discussions avec les éventuels repreneurs se poursuivent, mais tout devrait s'accélérer puisque Roland Romeyer annonçait récemment une date butoir. « Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français », confiait-il au micro de RMC. Et en coulisse, la révolution prend forme.

La vente s'accélère, Motta pour remplacer Puel ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le processus de vente est en effet bien engagé et un fonds d'investissement regroupant un pool d’investisseurs du sud-est asiatique est prêt à mettre 100M€ sur la table pour reprendre l'ASSE. La question de l’intégration du centre d’entraînement de l’Etrat dans la vente est pour l'instant le dernier obstacle, mais les positions semblent se rapprocher entre les deux parties. Quoi qu'il en soit, les Verts devraient prochainement connaître un très gros changement. Et selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Thiago Motta pourrait prendre la place de Claude Puel sur le banc du club du Forez. Au sein de la direction de l'ASSE, Mathieu Bodmer prendrait le poste de directeur sportif. Il y a quelques semaines, L'Equipe révélait déjà que l'ancien joueur du LOSC et l'OL était impliqué dans un projet de rachat des Verts travaillait déjà sur la succession de Claude Puel. Par conséquent, c'est une véritable révolution qui serait préparation à Saint-Etienne avec des moyens visiblement importants et un projet alléchant sur le papier. Reste désormais à savoir quand le rachat de l'ASSE sera entériné, mais une chose est sûre, ça bouge en coulisses et cela confirme bien ce que le10sport.com vous révèle depuis plusieurs mois, à savoir que la vente du club prend forme.