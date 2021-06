Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable rebondissement pour Donnarumma ?

Publié le 16 juin 2021 à 19h15 par T.M.

Tout indique que Gianluigi Donnarumma va rejoindre le PSG. Mais pour le moment, rien n’est encore officialisé, ce qui donnerait des idées à la Juventus.

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé l’arrivée de sa première recrue estivale en la personne de Georginio Wijnaldum. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais débarque donc librement et il pourrait prochainement être imité par un autre renfort. En effet, aujourd’hui, tous les feux seraient au vert pour l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Un accord aurait été trouvé avec l’Italien et son agent, Mino Raiola, sur les termes du futur contrat. Désormais, il ne manquerait plus que la visite médicale pour officialiser l’opération, mais tant que cela n’est pas fait, tout peut encore se passer…

Une tentative de dernière minute de la Juventus ?