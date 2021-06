Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça bouge pour la vente de l'ASSE !

Publié le 18 juin 2021 à 17h15 par D.M.

Plusieurs investisseurs auraient approché Roland Romeyer et Bernard Caïazzo afin d'évoquer la vente de l'ASSE. Et un projet de reprise ne laisserait pas insensible les dirigeants stéphanois.

L’ère Roland Romeyer/ Bernard Caïazzo touche à sa fin. En avril dernier, les deux dirigeants de l’ASSE ont fait part de leur envie de vendre le club stéphanois dans une lettre adressée « à ceux qui aiment tant l’ASSE » et publiée dans le Progrès . Romeyer et Caïazzo ont été approchés par de nombreux investisseurs et notamment par certains venus d’Asie. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, un fond d’investissements asiatique a avancé dans ce dossier et est prêt à mettre 100M€ pour racheter l’ASSE. Mais plusieurs autres projets ont été présentés aux responsables stéphanois.

Mathieu Bodmer prêt à reprendre l'ASSE ?