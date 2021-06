Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ confirmé pour cette piste de Longoria !

Publié le 18 juin 2021 à 15h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM qui est en quête d’un gardien pour cet été, Alexander Nübel devrait bel et bien quitter le Bayern Munich au cours du mercato estival.

En mai dernier, Steve Mandanda confirmait publiquement l’un des grands objectifs du mercato estival pour l’OM, qui cherche à attirer un numéro un bis au poste de gardien pour concurrencer et assurer sa succession à terme : « Forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça », confiait l’emblématique portier de l’OM. Le nom d’Alexander Nübel est régulièrement revenu sur le devant de la scène, et l’Allemand est bel et bien en instance de départ.

Nübel va bien quitter le Bayern