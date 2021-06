Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les premiers mots de Depay après son arrivée !

Publié le 20 juin 2021 à 8h30 par La rédaction

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé libre avec le FC Barcelone alors que son contrat à l'OL a pris fin. Et le Néerlandais a livré ses premiers mots après son officialisation.

Décidément, le FC Barcelone a réussi plusieurs bons coups sur ce mercato. Après les arrivées libres de Sergio Agüero et Eric Garcia, le club catalan a enregistré un nouveau joueur dans ses rangs : Memphis Depay. Désiré depuis de longs mois par Ronald Koeman et suivi par Joan Laporta, le Néerlandais est finalement tombé d’accord avec la formation barcelonaise. Ainsi, Memphis Depay évoluera sous les couleurs bleues et rouges du Barça désormais. Et il a livré ses premiers mots après son arrivée.

«Super excité de rejoindre mon nouveau club : le FC Barcelone»