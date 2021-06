Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Laporta… L'énorme forcing de Ronald Koeman !

Publié le 20 juin 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a officialisé la venue de Memphis Depay ce samedi, cette arrivée serait une véritable victoire pour Ronald Koeman.

Le moins que l’on puisse dire est que cette fenêtre estivale des transferts débute sur les chapeaux de roue pour le FC Barcelone. En effet, le club catalan a d’ores et déjà officialisé les arrivées de quatre joueurs : Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson, et enfin Memphis Depay ce samedi. Ce faisant, avec l’Argentin et le Néerlandais, le Barça a enfin réglé le chantier de la succession de Luis Suarez, lui qui avait quitté la Catalogne l’été dernier en prenant la direction de l’Atlético de Madrid. Et de son côté, Ronald Koeman se frotterait les mains avec la venue de l’ancien joueur de l’OL…

Ronald Koeman voulait Memphis Depay depuis l’été dernier !