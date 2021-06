Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active une piste prestigieuse pour la succession d'Alba !

Publié le 19 juin 2021 à 21h10 par D.M.

Le FC Barcelone souhaiterait renforcer le poste de latéral gauche et penserait à Robin Gosens, sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Atalanta.

Le FC Barcelone a officialisé sa quatrième recrue estivale ce samedi. Après avoir annoncé les arrivées de Sergio Agüero, d’Eric Garcia et d’Emerson Royal, le club catalan a bouclé le dossier Memphis Depay. L’ancien joueur de l’OL a signé un contrat de deux ans et va, de nouveau, évoluer sous les ordres de Ronald Koeman. Mais le mercato estival est loin d’être terminé à Barcelone. La formation blaugrana pourrait recruter un latéral gauche capable de remplacer Junior Firpo, annoncé du côté du Milan AC, et à terme de prendre la succession de Jordi Alba.

Gosens pour remplacer Firpo ?