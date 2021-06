Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre stratosphérique dans les tuyaux pour Paul Pogba ?

Publié le 21 juin 2021 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba aurait alarmé le PSG, qui serait prêt à lui tendre les bras dès cet été. Pour ne pas voir son milieu de terrain français prendre le large, Manchester United envisagerait de lui faire une offre XXL. Une proposition qui ferait de Paul Pogba le joueur le mieux payé de Premier League.

Alors que son engagement avec Manchester United prendra fin le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait changer de club dès cet été. En effet, les Red Devils pourraient être contraints de vendre La Pioche lors du prochain mercato estival pour éviter un départ libre et gratuit dans un an, et ce, s'ils ne trouvent pas le moyen de lui faire parapher un tout nouveau contrat au plus vite. Pour ne pas voir ce terrible scénario se produire, Ole Gunnar Solskjaer aurait préparé un contrat XXL pour Paul Pogba.

Un contrat de 24M€ annuels promis à Paul Pogba ?