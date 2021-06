Mercato - PSG : Harry Kane a enfin choisi sa prochaine destination !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu'Harry Kane voudrait changer d'air lors du prochain mercato estival, le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recruter. Séduit par les Citizens, le buteur anglais aurait choisi de rejoindre le club emmené par Pep Guardiola. Sachant qu'il aurait déjà préparé un contrat à Harry Kane, le coach espagnol pourrait tenter de négocier un échange avec Gabriel Jesus pour faire plier Tottenham.

En quête de titres, Harry Kane a fait clairement savoir qu'il voulait quitter Tottenham dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors que les Spurs ne joueront pas la Ligue des Champions en 2021-2022, le buteur anglais espérerait rejoindre un club plus ambitieux dans les prochaines semaines. Et cela tomberait bien pour lui, puisque le PSG et Manchester City seraient prêts à l'accueillir les bras ouverts. D'ailleurs, Harry Kane aurait déjà fait son choix entre les Parisiens et les Citizens .

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Harry Kane aurait choisi de rejoindre Manchester City cet été. Déterminé à recruter le buteur de Tottenham, Pep Guardiola en aurait fait sa priorité. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le coach des Citizens aurait déjà lancé les pourparlers et préparé un contrat à Harry Kane. Un bail qui courrait jusqu'au 30 juin 2026. Et pour convaincre Daniel Levy, le président de Tottenham, de lui céder son numéro 10, Manchester City envisagerait d'inclure Gabriel Jesus dans la transaction. Reste à savoir si Leonardo, le directeur sportif du PSG, parviendra à inverser la tendance en ce qui concerne Harry Kane.

