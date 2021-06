Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Harry Kane !

Publié le 20 juin 2021 à 12h45 par A.D.

Assoiffé de titres, Harry Kane a fait clairement savoir qu'il voulait quitter Tottenham dès cet été. Alors que le PSG et Manchester City seraient à l'affût, les Citizens de Pep Guardiola ne seraient pas prêts à batailler jusqu'aux touts derniers instants du mercato estival pour le buteur anglais.

Alors que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane souhaite changer d'air. En quête de titres, le buteur anglais a annoncé clairement qu'il souhaitait prendre le large et quitter les Spurs pour rejoindre un club plus ambitieux. Conscient de la situation d'Harry Kane, le PSG serait en embuscade, prêt à frapper cet été en cas de brèche. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Manchester City penserait également à s'offrir Harry Kane. Mais heureusement pour Leonardo, les Citizens ne seraient pas disposés à livrer une grosse bataille pour le pensionnaire de Tottenham .

Guardiola prêt à rendre les armes pour Harry Kane ?