Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi bouclé grâce à Agüero ? La réponse de Laporta

Publié le 20 juin 2021

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a fait le point sur les négociations avec Lionel Messi et a révélé, par la même occasion, le rôle crucial de Sergio Agüero dans ce dossier.

L’avenir de Lionel Messi continue d’être le dossier prioritaire de Joan Laporta. Elu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, l’homme de 58 ans fait tout son possible pour conserver l’international argentin, annoncé ces derniers mois dans le viseur du PSG et de Manchester City. Selon la presse espagnole, Laporta lui aurait proposé de rester au FC Barcelone jusqu’en 2023, avant de le voir filer en MLS où il terminera sa carrière de joueur. Pour l’heure, aucun accord total n’a été trouvé, mais le dirigeant n’a pas caché son optimisme. « Qui gagnera la bataille avec Lionel Messi ? Nous. Le Barça. Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l'autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc on est tranquille (…) Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, j'espère pour deux ans, que nous gagnions la Ligue des champions l'année prochaine et tout ce qui est prévu » a confié Joan Laporta dans un entretien accordé à la Vanguardia.

« Kun Agüero aide beaucoup »