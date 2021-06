Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Real... Leonardo engagé dans une nouvelle bataille colossale ?

Publié le 20 juin 2021 à 7h45 par D.M.

Le PSG penserait à Robin Gosens pour renforcer le poste de latéral gauche. Mais le joueur allemand de l'Atalanta ne manque pas de prétendants sur le marché.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 9 juin dernier et le PSG a déjà bouclé plusieurs dossiers. Le club parisien a enregistré l'arrivée de Georginio Wijnaldum et devrait officialiser, dans les prochaines heures, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, qui viendra concurrencer Keylor Navas. Mais Leonardo compte aussi renforcer le poste de latéral droit et latéral gauche. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le PSG est tout proche d'un accord avec l'Inter pour Achraf Hakimi. Par ailleurs, Calciomercato.com a annoncé ce samedi que la formation parisienne aurait coché le nom de Robin Gosens, sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Atalanta. Mais la concurrence est rude dans ce dossier

Les plus grandes équipes européennes sur Gosens