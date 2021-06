Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour Raphaël Varane ?

Publié le 20 juin 2021 à 0h15 par La rédaction

En plus de Sergio Ramos, le PSG aurait un œil sur la situation de Raphaël Varane. Manchester United serait également à l'affût, mais une première offensive des Red Devils aurait été repoussée par le Real Madrid.

Leonardo démarre très fort le mercato du PSG. Georginio Wijnaldum a officiellement rejoint le club de la capitale et devrait être suivi par Gianluigi Donnarumma. Comme vous l'a révélé le10sport.com, les négociations avancent également avec l'Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi. Et pour continuer sur sa lancée, le directeur sportif brésilien ciblerait Raphaël Varane, mais il n’est pas le seul. De l’autre côté de la Manche, Chelsea et Manchester United seraient également attentifs à la situation du défenseur, sous contrat jusqu'en 2022, et les Red Devils auraient déjà dégainé une offre…

Le Real aurait refusé une offre de Manchester United