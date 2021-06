Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman envoie un message clair à Laporta pour la suite du recrutement !

Publié le 21 juin 2021 à 21h10 par D.M. mis à jour le 21 juin 2021 à 21h11

Arrivé à Barcelone ce lundi après quelques jours de vacances, Ronald Koeman a été questionné sur l'actualité du FC Barcelone et notamment sur la suite du mercato estival.

Après avoir offert 9M€ au Bétis pour s’attacher définitivement les services d’Emerson Royal et après avoir accueilli gratuitement Eric Garcia et Sergio Agüero, le FC Barcelone a officialisé ce samedi l’arrivée de Memphis Depay. Mais l’international néerlandais ne devrait pas être la dernière recrue du club catalan comme l’a confié ce dimanche Joan Laporta dans les colonnes de la Vanguardia : « Nous allons former une équipe très compétitive. Nous le constatons déjà avec les arrivées d'Eric Garcia, du Kun Aguero et d'Emerson, et d'autres joueurs qui sont sur le point de le faire. Combien d'autres ? Trois ou quatre » . Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone rechercherait un milieu de terrain, mais aussi un latéral gauche.

« Pour aspirer au maximum il faut améliorer les choses »