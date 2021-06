Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prépare une incroyable surprise pour la succession de Mandanda !

Publié le 21 juin 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Jorge Sampaoli aimerait bien attirer, lors de ce mercato estival, un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda. Les responsables marseillais auraient un nom en tête, mais son identité demeure un mystère.

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club » a fait savoir un responsable présent lors d’une réunion entre les groupes de supporters et les dirigeants de l’OM. Pour son premier mercato en tant que président du club marseillais, Pablo Longoria entend donc frapper fort. Le dirigeant souhaiterait renforcer l’ensemble des secteurs et a déjà réalisé un gros coup en attirant Gerson. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone ou encore de l’Atlético, le joueur brésilien a décidé de rejoindre l’OM, qui devrait verser à Flamengo la somme de 30M€ selon nos informations exclusives. Au milieu de terrain, Pablo Longoria n'a pas fini ses emplettes et pense aussi à Mattéo Guendouzi (Arsenal), comme cela a été annoncé par le 10 Sport , mais aussi à David Luiz. Libre depuis son départ des Gunners, le défenseur brésilien a une offre de l’OM entre les mains et ne reste pas insensible à l’intérêt de Jorge Sampaoli toujours selon nos informations exclusives. Pablo Longoria a donc avancé sur plusieurs dossiers et chercherait aussi à répondre à une demande de son entraîneur.

Le recrutement d'un gardien, une demande de Sampaoli

Arrivé en mars dernier à Marseille, Jorge Sampaoli s'impliquerait dans le recrutement et aurait demandé à ses dirigeants de rechercher un gardien, qui viendrait concurrencer Steve Mandanda, âgé de 36 ans. « Il n'y a pas de souci pour l’arrivée d’un autre gardien. On en parle librement et calmement avec Pablo (Longoria) mais encore une fois, je serai là. Il faudra qu’il soit bon » avait prévenu l’international français en mai dernier lors d’un entretien accordé à Téléfoot . Le technicien argentin estime que Mandanda doit être mis en concurrence pour maintenir son niveau de performance. Et Sampaoli aurait dressé le portrait-robot de la prochaine recrue marseillaise. Comme indiqué par la Provence , l’OM rechercherait un gardien expérimenté, âgé de 25 ou 26 ans. Plusieurs noms ont été annoncés ces dernières semaines dans le viseur de la formation française à l’instar d’Alexander Nübel (Bayern Munich), d’Alban Lafont (FC Nantes) ou encore de Cristian Joël (Sporting Gijon), qui continuerait à discuter avec l’OM selon les informations de la Voz de Asturios, mais aucun des trois ne correspond au profil recherché. Seul Alessio Cragno (25 ans), sous contrat avec Cagliari, et André Onana (26 ans) répondent aux critères, mais ces deux dossiers sont complexes.

L'OM a un nom en tête, mais...