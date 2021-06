Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute se confirme pour cet indésirable !

Publié le 21 juin 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement laissé planer le doute sur son avenir au PSG, Mitchel Bakker serait bel et bien ciblé par une prestigieuse écurie de Serie A.

« Nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison », confiait récemment Mitchel Bakker dans un entretien accordé au Telgraaf , jetant ainsi un froid sur son avenir au Paris Saint-Germain. Et justement, à en croire les informations dévoilées par Mohamed Bouhafsi sur RMC Sport vendredi, Leonardo aurait rencontrer son agent Mino Raiola la semaine dernière, et l’un des sujets des discussions aurait été l’avenir du latéral gauche néerlandais. Et visiblement, celui-ci pourrait s’écrire de l’autre côté des Alpes…

La Juventus apprécie le profil de Mitchel Bakker