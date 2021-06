Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a d’énormes projets pour Lionel Messi

Publié le 21 juin 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblerait être bien parti pour prolonger le contrat de Lionel Messi, Joan Laporta mettrait toutes les chances de son côté en préparant un bail très spécial pour le capitaine du Barça.

Le FC Barcelone travaille depuis l’élection de Joan Laporta sur la prolongation de contrat de Lionel Messi. Néanmoins, à quelques jours de l’expiration de son contrat au Barça , rien n’est pour autant signé. En s’appuyant sur une source proche du clan Messi, The Athletic a souligné ce lundi qu’il était impensable que Lionel Messi décide de se lancer un challenge ailleurs qu’au FC Barcelone en l’état et qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’au 30 juin pourrait être convenue avant l’expiration de son bail actuel. Et pour parvenir à ses fins, le président du FC Barcelone jouerait la carte de la prospérité et du long terme.

Un contrat spécial qui sera effectif après sa retraite et une statue !