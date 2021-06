Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est déjà prévu pour Lionel Messi !

Publié le 21 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi semble néanmoins parti pour prolonger de deux ans avec son club formateur. Et Joan Laporta n’affiche aucun doute sur l’issue de ce dossier…

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrive à expiration, Lionel Messi finira-t-il par fixer son avenir en Catalogne ? Ces derniers jours, la presse espagnole que la tendance est à une prolongation pour l’attaquant argentin, qui reste l’un des éléments majeurs du Barça. Interrogé dimanche par la Vanguardia, le président Joan Laporta a affiché un discours très clair sur le futur de Messi.

« Il n’y a pas de stress… »