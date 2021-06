Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arrivées, départs... L'énorme mise au point de Joan Laporta !

Publié le 20 juin 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Lors d'un long entretien accordé à la presse espagnole, Joan Laporta a passé en revue l'actualité du FC Barcelone et a notamment fait le point sur le mercato estival.

La situation financière du FC Barcelone est catastrophique. La dette dépasse le milliard d’euros et les difficultés ont sans doute été accentuées par la crise sanitaire. « La situation est pire que ce que j'attendais, et je m'attendais à ce que ce soit dans une situation très compliquée » a indiqué Joan Laporta dans un entretien à la Vanguardia . Le club catalan est dans le rouge et doit trouver des solutions pour limiter la casse. Le FC Barcelone tente notamment de faire baisser le salaire des joueurs puisque la masse salariale du club représentait 70% du budget total avant la pandémie selon les informations de Goal . « Mateu Alemany travaille très dur sur cette question et ce n'est pas facile. Ne nous impatientons pas car il y a encore beaucoup de bonnes opportunités. Les contrats existants peuvent être modifiés ou réorganisés, et puis il y a des mesures plus drastiques que nous aimerions ne pas avoir à prendre. Rien n'est exclu pour le bien du Barça. Entre les salaires et les amortissements, nous avons une magnitude de 650 millions d'euros, ce qui est un chiffre supérieur au revenu total du club » a confié le président du FC Barcelone ce dimanche.

« Il y aura malheureusement peu de ventes »

Afin de renflouer ses caisses, le FC Barcelone pourrait également être tenté de se séparer de plusieurs joueurs, qui ne rentrent pas dans les plans de Ronald Koeman, à l’instar de Sergi Roberto, ou qui bénéficient d’une belle côte sur le marché à l’instar d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé. Un départ vers Manchester City a notamment été évoqué pour l’international français, recruté en 2017 pour pallier le départ de Neymar. Mais ce dimanche, Joan Laporta a annoncé que peu de joueurs seront vendus lors de ce mercato estival en raison notamment de leur salaire important. « Ces salaires sur le marché actuel sont déjà dépassés, et il est difficile de conclure des accords avec d'autres clubs car les salaires des joueurs du Barça sont incomparables avec ceux des autres clubs. Quant aux ventes, il y en aura malheureusement peu » a annoncé le président du FC Barcelone toujours dans les colonnes de la Vanguardia . Mais malgré ses difficultés financières importantes, la formation blaugrana parvient à réaliser de jolis coups sur le marché en recrutant notamment des joueurs libres de tout contrat.

Plusieurs autres recrues attendues au Barça