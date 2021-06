Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va d'échecs en échecs dans ce chantier colossal !

Publié le 18 juin 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 18 juin 2021 à 20h34

Alors que le FC Barcelone aimerait enrôler un nouveau milieu de terrain, le club catalan ne parvient toujours pas à y parvenir malgré de nombreuses pistes étudiées.

Les chantiers seront nombreux au FC Barcelone lors de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, le club catalan entend renouveler son effectif en profondeur après les dernières saison délicates qu’il a traversées. En ce sens, le secteur du milieu de terrain aurait été érigé comme l’un de ceux à renforcer en priorité cet été. Effectivement, seuls Frenkie de Jong et Pedri s’y sont montrés à la hauteur au cours de l’exercice 2020/2021 qui s’est écoulé. Plus encore, Miralem Pjanic pourrait s’en aller après seulement une année au Barça, tandis que le métronome Sergio Busquets voit son avenir s’écrire en pointillés. Ainsi, le FC Barcelone a longtemps été cité sur les traces de Georginio Wijnaldum. Ronald Koeman souhaitait absolument le recruter, mais l’international néerlandais a finalement filé au PSG la semaine dernière alors que les Catalans ont longtemps été en pole position.

Le FC Barcelone a manqué Georginio Wijnaldum…

Ce dossier représente le premier échec pour le FC Barcelone au cours de ce mercato estival. Et invité du Here We Go Podcast de Fabrizio Romano ce vendredi, son agent est revenu sur la décision de Georginio Wijnaldum de finalement snober le Blaugrana au profit du PSG. « Avec Barcelone, nous avons eu quelques discussions et au premier abord, cela semblait très bien. Nous avons essayé de trouver un accord, mais pendant ce temps, le PSG n’arrêtait pas de nous dire que son intérêt était vraiment sérieux. Quand les deux offres sont arrivées sur la table, il fallait bien évidemment faire un choix. Les deux clubs étaient des options fantastiques, mais à la fin, le choix du joueur s’est porté sur le PSG. Mr Leonardo nous a montré qu’il était très sérieux. Ils sont arrivés avec beaucoup de passion et de détermination. Cela a mené le joueur à prendre la décision d’aller à Paris. (…) Oui, Pochettino a parlé avec Wijnaldum. Il lui a parlé de comment il voyait son rôle, ses attentes », a expliqué Humpry Nijman.

… et serait maintenant dans le dur avec Lorenzo Pellegrini et Donny van de Beek