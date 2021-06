Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koeman en dit plus sur les coulisses du feuilleton Wijnaldum !

Publié le 18 juin 2021 à 12h15 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone était bien parti pour recruter Georginio Wijnaldum, le Néerlandais a finalement décidé de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain. Pour Ronald Koeman, difficile de cacher sa déception.

C'est le point noir du début de mercato au FC Barcelone. Après avoir recruté gratuitement Sergio Agüero et Eric García en provenance de Manchester City, Joan Laporta était à deux doigts de réitérer le coup. En fin de contrat du côté de Liverpool, Georginio Wijnaldum aurait pu lui aussi s'engager librement pour le Barça. Avec la confirmation de Ronald Koeman sur le banc catalan et la possible arrivée de Memphis Depay, le mariage semblait parfait entre Wijnaldum et les Blaugrana . Finalement, c'est au PSG que le milieu de 30 ans a décidé de s'engager pour 3 saisons.

« Le Paris Saint-Germain nous a dépassés »