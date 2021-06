Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait fait une énorme demande à Laporta !

Publié le 18 juin 2021 à 8h30 par D.M. mis à jour le 18 juin 2021 à 8h37

Comme indiqué par Joan Laporta, le FC Barcelone espère boucler la prolongation de Lionel Messi, actuellement avec sa sélection pour disputer la Copa America et qui espère des nouvelles de son club.

« Les chaussures de Leo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n'envisage pas de réponse négative. Mais ce n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le poussent à rester ». Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi le 16 juin dernier, Joan Laporta n’hésitait pas à afficher son optimisme. Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin aurait entre ses mains une offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Actuellement avec sa sélection pour disputer la Copa America et annoncé ces derniers mois dans le viseur du PSG et de Manchester City, Messi serait proche de prolonger son contrat.

Messi souhaite un projet sportif solide