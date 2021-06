Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se fait clairement refroidir par Vidal !

Publié le 18 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Arturo Vidal semble finalement se diriger vers le Club America comme il le reconnaît lui-même.

En quête de renforts dans l'entrejeu, l'Olympique de Marseille a bouclé l'arrivée de Gerson et s'active sérieusement pour recruter Mattéo Guendouzi. Deux renforts au milieu de terrain sont ainsi attendus et Jorge Sampaoli a longtemps souhaité attirer Arturo Vidal avec lequel il avait collaboré lorsqu'il était sélectionneur du Chili. Mais le milieu de terrain de l'Inter refroidit clairement l'OM.

Vidal ouvre la porte au Club America