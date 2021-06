Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta lâche une bombe sur Messi… et fracasse le Qatar !

Publié le 18 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Joan Laporta s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi. Et alors que le président du Barça se montre optimiste, il en profite pour tacler le PSG.

« Je suis très serein quant à l'avenir de Leo. Les crampons de Leo continueront sur le terrain du Camp Nou. Les choses se passent très bien. Il veut rester. Je n'envisage pas un non de Messi. Ce n'est pas facile, mais si une série de circonstances se présentent, il restera. L'idée est que ce soit le plus tôt possible. Sur la question économique, Messi a rendu les choses très faciles . » Au micro de TV3 , Joan Laporta a assuré que Lionel Messi, dont le contrat s'achève le 30 juin, prolongera son bail au Barça. Au passage, le président catalan assène un tacle à peine dissimulé au PSG.

«Nous sommes en concurrence avec des clubs d’État»