Mercato - Barcelone : Laporta justifie son choix très fort avec Koeman !

Publié le 20 juin 2021 à 10h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a révélé les raisons qui l'ont poussé à conserver Ronald Koeman au poste d'entraîneur du club catalan.

Pour sa première saison au FC Barcelone, Ronald Koeman a déçu ses dirigeants. Eliminé en huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, le club catalan n’est pas parvenu à remporter le championnat espagnol. Une grosse déception pour Joan Laporta, qui aurait pensé sérieusement à se séparer de Koeman durant l'été. Finalement, après s’être entretenu, à de nombreuses reprises, avec le technicien néerlandais, le président du FC Barcelone a décidé de le conserver. Laporta a justifié son choix ce dimanche.

« Nous nous sommes dit des choses en face »