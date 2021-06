Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n'est pas au bout de ses peines pour la succession de Mandanda !

Publié le 21 juin 2021 à 19h10 par D.M.

A la recherche d'un successeur à Steve Mandanda, l'OM continuerait à discuter avec le Sporting Gijon au sujet d'un possible transfert de Cristian Joel. Mais la concurrence est forte dans ce dossier.

Arrivé à Marseille en mars dernier, Jorge Sampaoli collabore étroitement avec Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Le technicien argentin n’hésite pas à soumettre ses idées à son président et lui aurait notamment fait part de son envie de recruter un gardien cet été. En effet, selon la Provence, Sampaoli souhaiterait accueillir un gardien de but expérimenté, capable de concurrencer Steve Mandanda. Et à en croire la presse espagnole, l’OM pourrait trouver son bonheur en Liga.

L'OM continue à suivre la situation de Cristian Joel, mais...