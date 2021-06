Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria préparerait une recrue surprise !

Publié le 20 juin 2021 à 12h10 par A.M.

En quête d'un nouveau portier afin de venir concurrencer Steve Mandanda, l'OM aurait identifié sa prochaine recrue à ce poste. Mais son nom n'a pas encore filtré.

Cet été, l'Olympique de Marseille cherchera entre autre à recruter un gardien de but pour venir concurrencer Steve Mandanda. L'objectif de Pablo Longoria sera de dénicher un numéro 1 bis afin d'immédiatement pousser l'international français dans ses retranchements, mais également pour anticiper sa succession puisque l'ancien Havrais, du haut de ses 36 ans, ne représente plus l'avenir de l'OM. Et visiblement, le club phocéen a identifié sa recrue à ce poste.

Un gardien en approche