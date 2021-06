Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de froid jeté sur le dossier Sergio Ramos !

Publié le 20 juin 2021 à 11h45 par La rédaction

Ayant officialisé son départ du Real Madrid cet été, Sergio Ramos pourrait voir son avenir s'écrire au PSG. Néanmoins, le club de la capitale ne se serait toujours pas prononcé sur le sujet.

Lors d’une conférence de presse donnée récemment, Sergio Ramos a officialisé son départ du Real Madrid, après 16 ans de bons et loyaux services. L’Espagnol arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et aucun accord n’a été trouvé avec la direction madrilène autour d’une possible prolongation. Sergio Ramos va donc devoir se trouver un nouveau club d’ici la saison prochaine. Si depuis de nombreux mois, le défenseur de 35 ans voit son nom être lié au PSG, le club de la capitale n’aurait pas encore bougé pour le joueur.

Le PSG n’a pas encore bougé pour Sergio Ramos