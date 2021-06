Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance son offensive pour Raphaël Varane !

Publié le 20 juin 2021 à 10h45 par A.M. mis à jour le 20 juin 2021 à 10h46

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane a de grandes chances de partir cet été et le PSG aurait lancé les grandes manœuvres pour le recruter.

Cet été, le Real Madrid va connaître une sérieuse revue d'effectif, notamment dans son secteur défensif. Et pour cause, Sergio Ramos a annoncé son départ à l'issue de son contrat le 30 juin tandis que David Alaba a débarqué libre suite à la fin de son bail avec le Bayern Munich. Et ce n'est pas tout puisque Raphaël Varane est annoncé sur le départ. Et pour cause son contrat au Real Madrid s'achève en juin 2022 et les deux parties peinent à s'entendre pour une prolongation. Par conséquent, le Champion du monde français pourrait bel et bien partir cet été.

Le PSG discute avec le Real Madrid pour Varane