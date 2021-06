Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération à 117M€ se prépare pour le successeur de Mbappé !

Publié le 20 juin 2021 à 9h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, le PSG pourrait tenter de recruter Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais l'attaquant de Tottenham devrait recevoir une offre importante de Manchester City.

Mais où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour l’heure, impossible de répondre à cette question puisque le joueur n’a toujours pas dévoilé sa décision. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’attaquant pourrait attendre la fin de l’Euro avant d’annoncer s’il prolonge, ou pas, son bail avec le club parisien. En cas de départ, Leonardo a tout prévu et pourrait accélérer sur plusieurs dossiers d'envergure et notamment sur celui d’Harry Kane. Mauricio Pochettino souhaiterait accueillir le joueur de Tottenham en cas de départ de Kylian Mbappé et l’international anglais privilégierait bien un départ vers le PSG selon les informations de 90min.

Manchester City passera à l'action dans le dossier Kane après l'Euro