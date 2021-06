Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba va jouer un drôle de tour à Al-Khelaïfi…

Publié le 20 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait initié les premiers contacts avec Mino Raiola, Paul Pogba ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat à Manchester United.

Depuis quelque temps désormais, l’histoire entre Manchester United et Paul Pogba est tout sauf simple. En atteste la déclaration de son agent Mino Raiola en décembre dernier au cours de laquelle il faisait savoir qu’entre les Red Devils et son client, c’était terminé. Les semaines sont passées et Pogba semblerait avoir retrouvé le sourire dans le nord de l’Angleterre. De quoi l’inciter à revoir sa position sur son avenir alors que le PSG et la Juventus notamment seraient sur les rangs ?

Pogba prêt… à prolonger ?