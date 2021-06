Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt tient peut-être son futur patron !

Publié le 20 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de renforts défensifs en cette période de mercato estival, l’OM semble particulièrement intéressé par le profil de David Luiz. Et de son côté, l’ancien joueur du PSG et d’Arsenal ne dira pas non au projet McCourt…

Avec les ventes programmées de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara cet été dans l’optique de renflouer les caisses de l’OM, Pablo Longoria devra donc attirer du sang neuf en défense, et à moindre coût. Depuis maintenant quelques jours, la piste menant à David Luiz (34 ans), libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal, semble prendre de l’épaisseur à l’OM. Et l’ancien joueur du PSG serait très intéressé…

David Luiz ok pour rejoindre l’OM ?

Comme l’a annoncé La Provence samedi, Jorge Sampaoli aurait déjà prévu une entrevue avec David Luiz au Brésil dans le but de le convaincre de rejoindre l’OM cet été. Et l’ancien défenseur central, malgré son passif au PSG entre 2014 et 2016, ne serait pas insensible au projet McCourt… Ce qui permettrait en plus à Longoria d’attirer un joueur d’expérience capable d’assumer le rôle de patron dans le vestiaire.