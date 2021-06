Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 19 juin 2021 à 13h30 par Th.B.

Alors que le PSG serait au coude à coude avec la Juventus pour le recrutement de Paul Pogba cet été, le champion du monde tricolore pourrait finalement prolonger son contrat à Manchester United et faire faux bond aux dirigeants parisiens et bianconeri. Explications.

Et si c’était le moment pour le PSG de rapatrier Paul Pogba en France et de lui faire découvrir la Ligue 1 ? À l’occasion d’un entretien croisé pour Infosport+, Kingsley Coman et Presnel Kimpembe ont récemment demandé à Paul Pogba s’il était en contact avec Nasser Al-Khelaïfi alors que nous sommes en période de mercato. Une réponse nette et précise du principal intéressé qui avouait ne pas avoir son numéro dans son carnet d’adresse. Interrogé sur la question d’une potentielle venue au PSG, Paul Pogba a coupé court à toute rumeur en conférence de presse dernièrement. « Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) ». De quoi calmer les ardeurs de la presse ? Pas vraiment. En effet, alors que Foot Mercato révélait des échanges entre Leonardo et Mino Raiola au mois de mars, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait imité son directeur sportif en discutant avec l’agent de Paul Pogba.

Des réunions PSG/Raiola pour Pogba

C’est du moins l’information que RMC Sport a communiqué ce vendredi. Le PSG suivrait avec attention l’évolution de sa situation ces dernières saisons. Et alors que les dirigeants parisiens sont en quête d’un milieu de terrain dans le cadre du mercato estival selon L’Équipe , le profil de Paul Pogba serait bien supervisé et discuté en coulisse. Ces derniers jours, le président Nasser Al-Khelaïfi se serait entretenu à Nice avec Mino Raiola au sujet de Pogba. Et il se pourrait que cette fenêtre des transferts soit la bonne pour le PSG bien que selon The Daily Mirror , la destination la plus probable de Pogba demeurerait la Juventus en cas de départ de Manchester United. Pour rappel, le contrat de Paul Pogba à Manchester United expirera en juin 2022. Cependant, il se pourrait bien que le milieu de terrain des Red Devils prolonge sa deuxième aventure mancunienne initiée en 2016.

Vers une prolongation de contrat à Manchester ?