Mercato - Real Madrid : L'énorme sortie de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 20 juin 2021 à 9h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre face à l'Italie, Gareth Bale s'est exprimé sur le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Prêté à Tottenham la saison dernière, Gareth Bale est destiné à retourner au Real Madrid après l'Euro. En Espagne, l’attaquant gallois devrait retrouver Carlo Ancelotti, coach du club merengue entre 2013 et 2015 et qui vient remplacer Zinédine Zidane sur le banc. Selon AS , le technicien italien devrait s’entretenir avec Gareth Bale après la compétition européenne afin de faire le point sur sa situation et son avenir au Real Madrid. Présent en conférence de presse ce samedi, le joueur de 31 ans a évoqué l’arrivée d’Ancelotti.

« Si je suis prêt à travailler avec Ancelotti ? Je n'ai pas d'autre choix, je suis un joueur madrilène »