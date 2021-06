Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un énorme coup à jouer en attaque !

Publié le 20 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, cela va aussi bouger dans le secteur offensif de l’OM. Et intéressé par Rafael Leao, Pablo Longoria pourrait se voir offrir une occasion en or avec le Portugais.

Dario Benedetto sur le départ, Arkadiusz Milik en plein doute… L’identité du futur buteur de l’OM est encore incertaine. Cet été, le feuilleton du « grantatakan » pourrait donc repartir de plus belle sur la Canebière et les rumeurs se multiplient déjà. Depuis plusieurs jours ainsi, c’est le nom de Rafael Leao, attaquant du Milan AC et déjà passé par la Ligue 1 lui l’ancien du LOSC, qui est annoncé dans le viseur de l’OM. Le Portugais pourrait donc venir résoudre les problèmes offensifs de Jorge Sampaoli, d’autant plus que le Milan AC pourrait ne pas mettre de bâtons dans les roues. Au contraire…

Rafael Leao est à vendre !