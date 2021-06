Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Hakimi avec son transfert !

Publié le 20 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

De plus en plus proche d’une arrivée au PSG pour un transfert qui avoisinera les 70M€, Achraf Hakimi devrait également toucher un salaire colossal dans la capitale.

Achraf Hakimi au PSG, ça brûle ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi avant que l’ensemble de la presse européenne ne suive le pas, le club de la capitale et l’Inter Milan sont tout proches de trouver un accord définitif sur les bases d’un transfert avoisinant les 70M€ pour le latéral droit marocain. Et alors que nous vous révélions dès le 8 juin dernier l’existence d’un accord contractuel entre Hakimi et le PSG, combien touchera vraiment le défenseur marocain au Parc des Princes ?

Un salaire évalué à 10M€ par an

La Gazzetta dello Sport a révélé samedi que l’agent du joueur de l’Inter Milan et Leonardo auraient négocié un salaire de l’ordre de 8M€ fixés par an + 2M€ de bonus variables. Achraf Hakimi devrait donc toucher un salaire relativement conséquent en rejoignant le PSG cet été, et reste désormais à ce que Leonardo trouve un accord définitif avec l’Inter…