Mercato - PSG : Les raisons du départ de Donnarumma dévoilées !

Publié le 21 juin 2021 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 21 juin 2021 à 20h35

Le Milan AC s'est exprimé sur le départ de Gianluigi Donnarumma, qui a passé sa visite médicale ce lundi et qui devrait signer un contrat avec le PSG.

A un an de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, les dirigeants parisiens ont l’intention de se montrer actifs lors de ce mercato estival. Malgré certaines incertitudes liées à la crise du Covid-19, le PSG se montre ambitieux et souhaite renforcer considérablement l’effectif de Mauricio Pochetinno pour performer en Ligue des champions, mais aussi pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Leonardo a réalisé un premier gros coup sur le marché en s’offrant Georginio Wijnaldum, performant lors de cet Euro avec sa sélection et un temps proche du FC Barcelone. Et le PSG pourrait officialiser l’arrivée d’un autre joueur dans les prochaines heures. Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico, le PSG a décidé de faire venir Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC.

« Nous avons fait une offre maximale à Donnarumma mais ce n'était pas suffisant »

Formé au sein du club italien, Gianluigi Donnarumma souhaitait prolonger son contrat, mais n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants en raison notamment de ses demandes salariales. « Nous imposons une limite au coût des salaires de nos joueurs. Au-delà de cette limite, chacun est libre de faire ce qu'il pense. Nous avons fait une offre maximale à Donnarumma par rapport à ce que nous pouvions, mais ce n'était pas suffisant. J'ai lu que Gigio voulait sortir de sa zone de confort après tant d'années à Milan et je pense que c'est une bonne chose pour un professionnel qui a toujours très bien réussi à Milan. C'est un gars sympa et ensoleillé qui poursuit sa carrière dans un grand club, tandis que Milan a trouvé une excellente solution pour le gardien de but, donc tout va bien » a confié le président du Milan AC, Paolo Scaroni, dans un entretien accordé à La Politica nel pallone .

Donarumma a passé sa visite médicale

Dans les prochaines heures, Gianluigi Donnarumma sera parisien. Le portier italien a passé sa visite médicale à Rome ce lundi. Comme indiqué par le journaliste italien, Nicolo Schira, le protégé de Mino Raiola devrait s’engager avec le PSG jusqu’en 2026 et toucher un salaire annuel de 10M€ + 2M€ de bonus. Le club parisien aurait déjà préparé l’officialisation, qui devrait arriver dans les prochaines heures. Donnarumma devrait être placé en concurrence avec Keylor Navas, auteur d’une dernière saison majuscule sous le maillot parisien. Le portier italien n’est pas le seul joueur qui pourrait arriver à Paris en provenance d’Italie puisque le PSG pourrait également enregistrer la venue d’Achraf Hakimi. L’international marocain privilégie un départ vers la Ligue 1 et l’Inter est proche d’un accord avec Leonardo selon nos informations exclusives. Le mercato estival promet d’être agité du côté de Paris, annoncé également sur ls traces de Robin Gosens (Atalanta Bergame).