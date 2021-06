Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi… Excellente nouvelle pour Mbappé !

Publié le 21 juin 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé conditionne une éventuelle prolongation de contrat au PSG au renforcement de l’effectif du club de la capitale, l’international français commencerait maintenant à pencher en faveur d’un renouvellement dans la capitale française.

La prolongation de Kylian Mbappé est sans aucun doute le dossier majeur de la direction du Paris Saint-Germain depuis maintenant plusieurs mois. Seulement voilà, pour l’heure, l’international français sous contrat jusqu’en juin 2022 n’a toujours pas paraphé de nouveau bail, chose qui n’a de cesse de donner des maux de têtes en coulisses au sein du club de la capitale. Et visiblement, le dossier ne se décantera pas de sitôt dans la mesure où Kylian Mbappé a dernièrement fait savoir qu’il ne se souciera de la question de son avenir qu’une fois son Euro terminé avec l’Equipe de France. Plus encore, l’international français l’a toujours laissé entendre : il conditionne sa continuité au PSG au renforcement de l’effectif parisien, et ce d’autant plus qu’il n’avait pas manqué de pointer du doigt ses lacunes à l’issue de la dernière journée de Ligue 1.

Un début de mercato estival en fanfare…

Et tout indique que ce message a été entendu par la direction du PSG tant son mercato estival démarre sur les chapeaux de roue. En effet, le club de la capitale a tout d’abord réussi à s’attacher les services de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre, et ce alors que tout indiquait qu’il rejoindrait le FC Barcelone. Le club de la capitale a ainsi annoncé son arrivé il y a près de deux semaines et a ainsi validé sa première recrue de cette fenêtre estivale des transferts. Et visiblement, la deuxième recrue de cet été ne saurait tarder et devrait être Gianluigi Donnarumma. Il est effectivement annoncé de longue date qu’un accord a été trouvé entre le PSG et l’international italien pour un contrat de cinq ans. Preuve de l’imminence de son arrivée, le portier en fin de contrat à l’AC Milan le 30 juin prochain a passé sa visite médicale avec l’écurie francilienne ce lundi comme l’ont rapporté Sky Sport et Alfredo Pedulla. Enfin, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce vendredi, le PSG n’est plus très loin d’enregistrer l’arrivée de sa grande priorité de ce début de mercato estival, à savoir Achraf Hakimi. En effet, un accord est proche de trouver entre Leonardo et l’Inter pour une transaction dont le montant s’élèverait à 70 M€, tandis qu’un accord contractuel a été trouvé depuis un mois avec le joueur.

… qui serait en train de convaincre Kylian Mbappé !