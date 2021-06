Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Sergio Ramos !

Publié le 21 juin 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, le club de la capitale aurait d’ores et déjà transmis une offre à l’international espagnol.

Si le Paris Saint-Germain dispose déjà de Marquinhos et de Presnel Kimpembe en défense centrale, le club capitale ne serait pas contre renforcer ce secteur de jeu, et ce un an après le départ de Thiago Silva au terme de son contrat à Chelsea. Dans cette optique, le club de la capitale est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, dont le départ du Real Madrid a été officialisé à la fin de son bail le 30 juin a été officialisé la semaine passée. Et visiblement, le PSG n’aurait pas l’intention de perdre du temps dans ce dossier.

Le PSG serait en pole position pour Sergio Ramos !