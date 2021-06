Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Varane... Leonardo a lancé les hostilités !

Publié le 21 juin 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Depuis le départ de Thiago Silva l'été dernier, Leonardo n'a pas encore recruté un tout nouveau défenseur central. Pour y remédier, le directeur sportif du PSG voudrait piocher au Real Madrid. Plus précisément, Leonardo s'intéresserait de près à Sergio Ramos et à Raphaël Varane. Deux dossiers déjà bien avancés.

En fin de contrat le 30 juin 2020 avec le PSG, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la campagne de Ligue des Champions avec le club parisien. Alors qu'il a clairement annoncé son envie de rester à Paris, O Monstro n'a pas vu son souhait être exaucé. Dans un premier temps, Leonardo ne voulait pas conserver Thiago Silva, mais a changé d'avis après la finale perdue contre le Bayern en C1 . Toutefois, il était déjà trop tard, puisque Thiago Silva avait déjà accepté de rejoindre Chelsea. Orphelin du Brésilien depuis presque un an, Leonardo n'a pas encore réussi à lui trouver un digne successeur. Et bien que Marquinhos et Presnel Kimpembe forment une très bonne paire, le directeur sportif du PSG voudrait tout de même dénicher un remplaçant à Thiago Silva. Thilo Kehrer et Abdou Diallo n'ayant jamais réussi à enchainer les grosses performances au PSG.

Ça s'active en coulisse pour Raphaël Varane et Sergio Ramos