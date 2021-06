Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prépare son départ... à Paris !

Publié le 21 juin 2021 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid et pourrait poser ses valises au PSG. Alors qu'il aurait des pistes en Europe et en MLS, le capitaine merengue verrait d'un bon oeil un départ vers Paris et aurait d'ailleurs déjà parlé à quelques joueurs de Mauricio Pochettino.

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos va prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue n'a pas réussi à trouver un accord avec Florentino Pérez dans le temps imparti. Résultat, Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid le 1er juillet et doit désormais se trouver un tout nouveau point de chute. Alors que le PSG s'intéresserait à lui, le vétéran de 35 ans aurait déjà approché certains joueurs de Mauricio Pochettino pour préparer une potentielle arrivée en terres parisiennes.

Sergio Ramos déjà proche des joueurs du PSG ?