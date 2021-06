Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par Varane et Sergio Ramos ?

Publié le 21 juin 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos quittera le Real Madrid et que Raphaël Varane pourrait suivre le même chemin, cela pourrait directement avoir un impact sur le dossier Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. L’international français l’a même signifié dernièrement, il ne commencera à discuter avec le club de la capitale qu’une fois l’Euro de l’équipe de France terminé. Pendant ce temps, le PSG espère toujours parvenir à convaincre sa star de 22 ans de prolonger son contrat, tandis que le Real Madrid rêverait en coulisses de pouvoir l’attirer. Seulement voilà, les rêves madrilènes pourraient ne pas devenir réalité…

Le Real Madrid pourrait devoir compenser les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos