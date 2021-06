Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bonne nouvelle pour Pérez avec ce joueur d’Ancelotti !

Publié le 21 juin 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid a perdu Sergio Ramos et qu’il pourrait perdre Raphaël Varane, le club de la capitale espagnole pourrait maintenant s’activer dans l’optique de prolonger l’un de ses défenseurs.

Le moins que l’on puisse dire est que la défense centrale du Real Madrid pourrait connaître une révolution cet été. En effet, le départ de Sergio Ramos au terme de son contrat le 30 juin a été officialisé cette semaine, et ce après seize saisons de bons et loyaux services. Mais ce n’est pas tout, puisque Raphaël Varane pourrait lui-aussi s’en aller cet été, à un an du terme de son contrat. Et pour cause, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, l’international français n’aurait jamais répondu à une offre de prolongation formulée par la direction du Real Madrid.

Prolongation à venir pour Nacho Fernandez ?