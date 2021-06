Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid afficherait une certitude pour Raphaël Varane !

Publié le 20 juin 2021 à 21h15 par H.G. mis à jour le 20 juin 2021 à 21h20

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Raphaël Varane, le Real Madrid serait maintenant persuadé que l’international français ne souhaite pas prolonger son contrat.

Malgré les présences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe dans son effectif, le Paris Saint-Germain ne serait pas contre la possibilité de recruter un nouveau défenseur central au cours de cette fenêtre estivale des transferts, et ce un an après le départ libre de Thiago Silva. Dans cette optique, le club de la capitale est annoncé sur les traces de deux joueurs qui évoluaient au Real Madrid cette saison, à savoir Sergio Ramos et Raphaël Varane. Et avec le second cité en fin de contrat le 30 juin 2022, tout indique que le PSG aura une nette occasion à saisir.

Le Real Madrid ne croit plus en une prolongation de Raphaël Varane !