Mercato - PSG : Le gros coup Sergio Ramos plombé par... José Mourinho ?

Publié le 20 juin 2021 à 18h15 par D.M.

Ancien entraîneur du Real Madrid, José Mourinho aurait téléphoné à Sergio Ramos afin de lui faire part de son intérêt. Mais les obstacles sont nombreux pour le coach de l'AS Rome.

Sergio Ramos ne portera plus le maillot du Real Madrid. Le joueur de 35 ans n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat et quittera la capitale espagnole gratuitement. Mais quelle est la suite pour Sergio Ramos ? Le défenseur n’a pas l’intention de se retirer des terrains et recherche une nouvelle équipe. Le joueur est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, mais aussi du PSG. Leonardo souhaiterait le recruter, mais le responsable parisien doit se méfier de José Mourinho.

Mourinho s'est entretenu avec Sergio Ramos