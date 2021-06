Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le dossier Varane !

Publié le 20 juin 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Conscient de la situation du défenseur français, le PSG aurait lancé les grandes manoeuvres pour s'offrir ses services. Toutefois, Raphaël Varane pourrait tourner le dos à Leonardo pour rejoindre Manchester United. En effet, ses représentants devraient rencontrer la direction des Red Devils cette semaine en vue d'un transfert.

Arrivé du RC Lens à l'été 2011, Raphaël Varane pourrait mettre un terme à son aventure avec le Real Madrid après 10 saisons de bons et loyaux services. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le défenseur français serait réticent à prolonger avec le club merengue et verrait d'un bon oeil l'idée d'un départ dès la prochaine fenêtre de transferts. De son côté, le Real Madrid serait prêt à vendre Raphaël Varane cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an, à l'instar de son capitaine Sergio Ramos. Alerté par la situation du champion du monde français, le PSG serait prêt à tenter sa chance pour le recruter. D'ailleurs, Leonardo serait déjà passé à l'action en ce sens. Selon les informations de Foot Mercato , le club de la capitale serait très emballé par l'idée de s'offrir Raphaël Varane cet été. Dans cette optique, Leonardo aurait déjà lancé les hostilités. En effet, le dirigeant du PSG se serait rapproché de l'agent de Raphaël Varane pour évoquer l'avenir du joueur avec lui. Par ailleurs, Leonardo aurait même sondé le Real Madrid pour se renseigner sur la disponibilité du joueur. Et comme l'a précisé le média français, Florentino Pérez aurait ouvert la porte à un départ de son numéro 5 pour le prochain mercato estival.

Une réunion au sommet entre Manchester United et le clan Varane ?